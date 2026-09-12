Basti News: सरकारी दुकान पर कब्जे का आरोप, छह पर रिपोर्ट

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अधिशासी अधिकारी अजय कुमार पांडेय ने बताया कि नगर पंचायत ने सरकारी भूमि पर दुकानें बनवाकर नियमानुसार उनका आवंटन किया था। आवंटित लोगों ने दुकान खोलने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए कब्जा कर लिया। आरोप है कि इससे पहले भी इसी तरह की घटना की गई थी।पुलिस ने मरसठवा निवासी राजू, चौबे टोला निवासी मंगरा देवी, पश्चिम टोला निवासी प्रदीप कुमार, करौजी निवासी रामजी, पश्चिम टोला खटिकहिया निवासी राजेश कुमार और रामहेर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।