फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Accused of occupying a government shop, report filed against six

Basti News: सरकारी दुकान पर कब्जे का आरोप, छह पर रिपोर्ट

Sat, 12 Sep 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Accused of occupying a government shop, report filed against six
बस्ती। वाल्टरगंज क्षेत्र के शंकरनगर तिराहे पर नगर पंचायत गनेशपुर की सरकारी भूमि पर बनी दुकानों पर कब्जा करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन

अधिशासी अधिकारी अजय कुमार पांडेय ने बताया कि नगर पंचायत ने सरकारी भूमि पर दुकानें बनवाकर नियमानुसार उनका आवंटन किया था। आवंटित लोगों ने दुकान खोलने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए कब्जा कर लिया। आरोप है कि इससे पहले भी इसी तरह की घटना की गई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने मरसठवा निवासी राजू, चौबे टोला निवासी मंगरा देवी, पश्चिम टोला निवासी प्रदीप कुमार, करौजी निवासी रामजी, पश्चिम टोला खटिकहिया निवासी राजेश कुमार और रामहेर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed