Basti News: किशोरी से छेड़खानी और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:23 AM IST
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कुदरहा। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी और विरोध करने पर पिटाई का आरोप है। किशोरी की मां ने गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जबरन धर्मपरिवर्तन कराने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।
शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ गांव के कुछ लोगों ने छेड़खानी की और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। विरोध करने और रोने पर उसकी पिटाई की गई।
जानकारी पर जब वे मौके पर पहुंचीं और विरोध किया तो उनकी भी पिटाई की गई। आरोप है कि घटना की सूचना लालगंज पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
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शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ गांव के कुछ लोगों ने छेड़खानी की और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। विरोध करने और रोने पर उसकी पिटाई की गई।
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जानकारी पर जब वे मौके पर पहुंचीं और विरोध किया तो उनकी भी पिटाई की गई। आरोप है कि घटना की सूचना लालगंज पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
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