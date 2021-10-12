Basti News: 25 लाख का लोन दिलाने के नाम पर 3.21 लाख रुपये हड़पने का आरोप

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कुसुम्ही खुर्द निवासी कविता देवी विकास खंड बनकटी में सफाई कर्मी हैं और देईसांड में किराये के मकान में रहती हैं। तहरीर में बताया कि करीब दो वर्ष पहले उनके पति से जमीन पर लोन दिलाने की बात कहकर कोतवाली बस्ती क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला, सिविल लाइन निवासी रवि कुमार वर्मा और दो अन्य लोगों ने जमीन के बैनामे की छायाप्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक मांगे थे। विज्ञापन

आरोप है कि दस्तावेज लेने के बाद 25 लाख रुपये का लोन कराने के नाम पर फाइल तैयार कराने का खर्च भी लिया गया। इसके बाद कविता के खाते से 3,21,300 रुपये निकाल लिए गए, लेकिन लोन नहीं कराया गया। विज्ञापन विज्ञापन

तहरीर के आधार पर लालगंज पुलिस ने रवि कुमार वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुसुम्ही खुर्द निवासी कविता देवी विकास खंड बनकटी में सफाई कर्मी हैं और देईसांड में किराये के मकान में रहती हैं। तहरीर में बताया कि करीब दो वर्ष पहले उनके पति से जमीन पर लोन दिलाने की बात कहकर कोतवाली बस्ती क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला, सिविल लाइन निवासी रवि कुमार वर्मा और दो अन्य लोगों ने जमीन के बैनामे की छायाप्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक मांगे थे।आरोप है कि दस्तावेज लेने के बाद 25 लाख रुपये का लोन कराने के नाम पर फाइल तैयार कराने का खर्च भी लिया गया। इसके बाद कविता के खाते से 3,21,300 रुपये निकाल लिए गए, लेकिन लोन नहीं कराया गया।तहरीर के आधार पर लालगंज पुलिस ने रवि कुमार वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र में जमीन पर 25 लाख रुपये का लोन दिलाने के नाम पर महिला के खाते से 3.21 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोन पास नहीं कराया गया और रुपये के बारे में पूछने पर नौकरी से हटवाने की धमकी दी गई। महिला ने गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने का भी आरोप लगाया है।