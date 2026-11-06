Basti News: आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान

विज्ञापन

इसके लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने बताया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के अधीक्षकों को पत्र भेजकर अभियान का माइक्रोप्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें छूटे पात्र लाभार्थियों को चिह्नित कर उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करेंगी।योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। इसके लिए परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य का अलग आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कार्ड बनाने की प्रगति अलग-अलग है।