Basti News: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीआरसी की होगी स्थापना

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फिलहाल योजना का संचालन बहादुरपुर, कुदरहा और दुबौलिया विकासखंडों में किया जा रहा है। बीआरसी के माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर तैयार प्राकृतिक जैव-आदान उपलब्ध कराए जाएंगे।उप कृषि निदेशक कार्यालय के अनुसार प्राकृतिक खेती के लिए पशुधन और पौधों पर आधारित जैव-आदानों की उपलब्धता जरूरी है। बीआरसी क्लस्टर स्तर के उद्यम के रूप में काम करेंगे। यहां प्राकृतिक जैव-आदान तैयार कर उन किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो इन्हें स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। इन जैव-आदानों का इस्तेमाल मिट्टी की सेहत सुधारने, बीज उपचार, कीट एवं रोग नियंत्रण और फसलों के पोषण के लिए किया जा सकेगा। संवाद