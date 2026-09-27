Basti News: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीआरसी की होगी स्थापना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:10 AM IST
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बस्ती। जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत बायो-इन्पुट रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) स्थापित किए जाएंगे।
फिलहाल योजना का संचालन बहादुरपुर, कुदरहा और दुबौलिया विकासखंडों में किया जा रहा है। बीआरसी के माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर तैयार प्राकृतिक जैव-आदान उपलब्ध कराए जाएंगे।
उप कृषि निदेशक कार्यालय के अनुसार प्राकृतिक खेती के लिए पशुधन और पौधों पर आधारित जैव-आदानों की उपलब्धता जरूरी है। बीआरसी क्लस्टर स्तर के उद्यम के रूप में काम करेंगे। यहां प्राकृतिक जैव-आदान तैयार कर उन किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो इन्हें स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। इन जैव-आदानों का इस्तेमाल मिट्टी की सेहत सुधारने, बीज उपचार, कीट एवं रोग नियंत्रण और फसलों के पोषण के लिए किया जा सकेगा। संवाद
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फिलहाल योजना का संचालन बहादुरपुर, कुदरहा और दुबौलिया विकासखंडों में किया जा रहा है। बीआरसी के माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर तैयार प्राकृतिक जैव-आदान उपलब्ध कराए जाएंगे।
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उप कृषि निदेशक कार्यालय के अनुसार प्राकृतिक खेती के लिए पशुधन और पौधों पर आधारित जैव-आदानों की उपलब्धता जरूरी है। बीआरसी क्लस्टर स्तर के उद्यम के रूप में काम करेंगे। यहां प्राकृतिक जैव-आदान तैयार कर उन किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो इन्हें स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। इन जैव-आदानों का इस्तेमाल मिट्टी की सेहत सुधारने, बीज उपचार, कीट एवं रोग नियंत्रण और फसलों के पोषण के लिए किया जा सकेगा। संवाद
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