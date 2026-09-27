Basti News: 57 प्रशिक्षुओं ने छोड़ी परीक्षा, 1221 हुए शामिल

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बस्ती। डीएलएड 2024 बैच के तृतीय सेमेस्टर की तीन दिवसीय परीक्षा के आखिरी दिन शनिवार को 1221 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा दी। जबकि 57 ने परीक्षा छोड़ दी। तीन पालियों में परीक्षा आयोजित हुई। सुबह 10 से 11 बजे तक हिन्दी, 11:30 से 12:30 बजे तक संस्कृत/उर्दू, दोपहर दो से सांय तीन बजे तक कंप्यूटर विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा प्रभारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि खैर इंटर कालेज, बेगम खैर इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और सेक्सरिया इंटर कॉलेज बस्ती में सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा हुई। डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि परीक्षा शुचितापूर्ण कराई गई। संवाद