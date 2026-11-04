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Basti News: 25 युवाओं को दिया जा रहा बकरी पालन का प्रशिक्षण

Wed, 04 Nov 2026 02:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:58 AM IST
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25 youths are being provided training in goat rearing.
बस्ती। कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में सरल परियोजना के तहत मंगलवार को बकरी पालन तकनीक विषय पर पांच दिवसीय रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। तीन से सात नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में जिले के 25 युवक-युवतियां प्रतिभाग कर रहे हैं।
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वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी अधिकारी डॉ. पीके मिश्र ने कहा कि बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण साधन है।
पशुधन प्रसार अधिकारी अबरार अहमद अंसारी ने पशुपालन विभाग की योजनाओं, बकरी पालन के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अनुदान संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। वैज्ञानिक डॉ. वीबी सिंह ने उन्नत नस्लों के चयन, आवास व्यवस्था, संतुलित आहार, प्रजनन और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी। वहीं, फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉ. प्रेम शंकर ने पशुशाला की स्वच्छता और रोग नियंत्रण के उपाय बताए। प्रसार वैज्ञानिक आरबी सिंह ने नस्ल सुधार और उन्नत प्रजनन तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डाला।
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शस्य वैज्ञानिक हरिओम मिश्र ने बकरी पालन के साथ चारा उत्पादन और एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने की उपयोगिता बताई। उन्होंने वर्षभर पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और फसल अवशेषों के समुचित उपयोग की तकनीक समझाई। गृह विज्ञान वैज्ञानिक डॉ. अंजलि वर्मा ने बकरी पालन के माध्यम से महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और परिवार की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की।
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