Basti News: प्रबंध निदेशक ने मिल परिसर से गन्ना प्लांट तक का किया निरीक्षण

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इसके बाद टीम ने लकड़ा, आरदा, महुआरी, कामदा और बहादुरपुर गांवों में गन्ने की फसल का निरीक्षण किया। गन्ना प्लॉटों पर किसानों से संवाद कर शरदकालीन गन्ने की बोआई पर विशेष जोर दिया गया। किसानों को सहफसली खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि गन्ने के साथ लाही, गोभी, टमाटर, धनिया, पालक, मेथी, राजमा, बाकला, शलजम और चुकंदर जैसी फसलों की बोआई की जा सकती है।प्रबंध निदेशक ने किसानों से गुड़ाई, सिंचाई और निराई की जानकारी ली और आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने गन्ने की 14201, 15023, 16202, 0118 और 13235 प्रजातियों की अधिक से अधिक क्षेत्रफल में बोआई करने की अपील की।टीम ने गन्ना तौल केंद्र का भी निरीक्षण किया। केंद्र से संबंधित कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गन्ना केंद्रों से समय पर गन्ना उठान के लिए परिवहन व्यवस्था की जानकारी ली गई।सीनियर गन्ना अधिकारी बाल सिंधु गगन पांडेय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय किसानों ने अपनी समस्याएं और सुझाव अधिकारियों के सामने रखे। किसानों को अगेती प्रजातियों की बोआई के लिए भी प्रेरित किया गया।इस दौरान महाप्रबंधक गन्ना लवकुश सिंह चौहान, उप महाप्रबंधक गन्ना अनिल शुक्ला और उप प्रबंधक गन्ना राजेश सिंह मौजूद रहे।