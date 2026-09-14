Basti News: करंट लगने से नीलगाय की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:14 AM IST
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नगर बाजार। नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रचना स्थित अंबेडकर पार्क में रविवार को बिजली करंट लगने से एक नीलगाय की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। नीलगाय की मौत को लेकर ग्रामीणों में बिजली निगम के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला।
ग्रामीणों का आरोप है कि खुले या नीचे लटकते तार आदि पशुओं के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने बिजली निगम से मौके की जांच कराने और जर्जर व असुरक्षित विद्युत व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है। इस मौके पर संजय कुमार पांडेय, रामकिशोर, राम प्रकाश, गुड्डू, विशाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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ग्रामीणों का आरोप है कि खुले या नीचे लटकते तार आदि पशुओं के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने बिजली निगम से मौके की जांच कराने और जर्जर व असुरक्षित विद्युत व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है। इस मौके पर संजय कुमार पांडेय, रामकिशोर, राम प्रकाश, गुड्डू, विशाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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