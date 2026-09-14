Basti News: आबादी के बीच से एचटी लाइन ले जाने का विरोध

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पत्र में बताया कि पहले से ही 11 हजार की हाई वोल्टेज लाइन कस्बे के बाहर से चल रही है। अब ये लाइन बाजार से सटे घनी आबादी के बीच से ले जाने की योजना है। यदि आबादी के बीच से लाइन गुजरेगी तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पत्र लिखने वालों में अर्जुन गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, राम भवन, शिवचरन, राजेश गुप्ता आदि शामिल रहे। वहीं, अवर अभियंता अवनीश गुप्ता ने बताया कि नया एस्टीमेट बनाया गया है। बस्ती-महुली मार्ग के देईसाड़ कस्बे से सप्लाई देने का काम किया जा रहा है। संवाद

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बनकटी। नगर पंचायत बनकटी के लक्ष्मी बाई नगर वार्ड (देईसाड़) में बिजली विभाग की ओर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन को आबादी के बीच से ले जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वार्ड सभासद प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार गुप्ता सहित ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई है।