Basti News: फुटबाल के मंडलीय ट्रायल में सफल हुए 16 खिलाड़ी टीम में शामिल

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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि सुबह 10 बजे से आयोजित मंडलीय ट्रायल में 20 से अधिक खिलाड़ी पहुंचे। ट्रायल में सफल खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी आगरा मंडल में धमाल मचाएंगे। टीम में अनंत सिंह, यश पांडेय, शिखर मिश्र, रूद्र चौधरी, आदित्य, रौनक सक्सेना, शशांक त्रिपाठी, शौर्य सिंह, मो. कैफ, मनु मिश्र, अजान, आदित्य कुमार, अर्नव कुमार मिश्र, अवनीश यादव, मयंक चतुर्वेदी और आदित्य नाथ शुक्ल शामिल हैं। टीम मैनेजर के रूप में आदित्य दूबे शामिल होंगे। चयन-ट्रायल में उप क्रीड़ा अधिकारी शकील अहमद, विकास सोनकर आदि ने सहयोग किया।

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बस्ती। आगरा मंडल में सात से 14 सितंबर तक आयोजित होनी वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता में बस्ती मंडल की टीम प्रतिभाग करेगी। टीम खिलाड़ियों का मंडलीय चयन-ट्रायल शनिवार को शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें सफल 16 खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए।