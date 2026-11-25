Basti News: राज्य वॉलीबाल के लिए 12 महिला खिलाड़ी चयनित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:37 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:37 AM IST
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बस्ती। जौनपुर में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय ओपेन महिला वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इसमें जिले की महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति ने 12 खिलाड़ियों का चयन किया। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 26 से 28 नवंबर तक जौनपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी। संवाद
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