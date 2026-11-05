Basti News: नाबालिग दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला कलवारी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 10 फरवरी 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी विपिन सिंह पीड़िता का रिश्तेदार है। उसने 16 वर्षीय पीड़िता को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया।शोषण और दहेज की मांगजयपुर में आरोपी ने नौकरी और शादी का आश्वासन देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया जाता था और नशीली गोलियां भी खिलाई जाती थीं। कुछ दिनों बाद आरोपी उसे अपने गांव गौरा रोहारी ले आया और वहां भी दुष्कर्म जारी रखा। आरोपी के माता-पिता ने भी शादी का आश्वासन दिया, पर बाद में पांच लाख रुपये दहेज मांगा। मांग पूरी न होने पर 12 अप्रैल 2015 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विपिन सिंह को दोषी ठहराया।