Bareilly News: हत्या के आरोप में वांछित युवक गिरफ्तार

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गांव जाम निवासी ठाकुरदास ने 25 जून को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी महेंद्र पाल और अन्य लोगों ने घर में घुसकर उनके भाई इंद्रपाल और लक्ष्मण स्वरूप के साथ गाली-गलौज व मारपीट की। इसमें मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान घायल लक्ष्मण स्वरूप की मौत हो गई। इसके बाद मामले में हत्या की धारा की बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने आरोपी को कृष्णा पेट्रोल पंच के पास से गिरफ्तार किया है।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पांच आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं।