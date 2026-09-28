Bareilly News: किला पुल के नीचे घायल मिले युवक की मौत

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बरेली। किला थाना क्षेत्र में 22 सितंबर को पुल के नीचे घायल मिले युवक की उपचार के दौरान शनिवार देर रात मौत हो गई। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। मौत के बाद रविवार को उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें मौत की वजह बीमारी व सेप्टिक फैलने से होने की पुष्टि हुई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।