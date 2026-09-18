{"_id":"6aacb43737ce2320d208ae3d","slug":"young-woman-sentenced-to-life-imprisonment-for-murdering-elder-sister-in-bareilly-2026-09-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: जीजा संग मिलकर की थी बड़ी बहन की हत्या, युवती को मिली उम्रकैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में प्रेम संबंध होने पर छोटी बहन ने जीजा संग मिलकर घर आई अपनी बड़ी बहन की हत्या कर दी थी। मृतका के पति की मौत हो चुकी है। न्यायालय ने मृतका की छोटी बहन को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। विज्ञापन

भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बहन का निकाह पीलीभीत के जहानाबाद के गांव भानडांडी निवासी युवक से हुआ था। वादी की छोटी बहन और उसके जीजा के बीच अवैध संबंध हो गए। 18 जून 2011 को बहन और उसका पति घर पर आए। रात साढ़े आठ बजे छोटी बहन अपनी शादीशुदा बहन को शौच के बहाने खेतों की तरफ ले गई। वहां पर छोटी बहन ने जीजा संग मिलकर बड़ी बहन की हत्या कर दी।

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जांच पड़ताल के बाद हुआ था खुलासा

इसके बाद शोर मचा दिया कि उसकी बहन को चार लोग उठाकर ले गए हैं। भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल की गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के पति और छोटी बहन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया।

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