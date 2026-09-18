बरेली में चार लोगों की मौत: 70 किमी की रफ्तार से आई आंधी ने मचाई तबाही, नौ घायल; कई पेड़ और खंभे गिरे

बरेली जिले में बृहस्पतिवार सुबह 70 किलोमीटर की रफ्तार से आई आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। कच्चे मकान और दीवारें गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। नौ लोग घायल हुए हैं। आंधी में 17 पेड़ टूट गए। इससे सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ। 19 जगहों पर बिजली के खंभे टूटने से कई हिस्सों में बिजली गुल रही। बदायूं और शाहजहांपुर में भी कई जगहों पर बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए।

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जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि सीबीगंज के बल्लाकोठा में पशुओं को चारा डालने गई महिला पर दीवार गिर गई। मलबे में दबने से गणेशी देवी (25) की मौत हो गई। गणेशी के पति कृष्णपाल औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। सिरौली के गांव अंजनी में दीवार गिरने से सुदामा (52) नामक महिला और राजा (8) की जान चली गई। आंवला में उदयवीर (50) की मौत हो गई। देर रात मलबे से उनका शव निकाला गया।अधिकारियों ने बताया कि किला की वाल्मीकि बस्ती में कच्ची दीवार लोहे की टिन के ऊपर गिर गई। हादसे में पिंटू के परिवार के पांच लोग तरु (18), रणवीर (10), सोनी (50), आयुष (15) और वीर (13) घायल हो गए। परिजन ने पड़ोसी पर जर्जर दीवार की मरम्मत नहीं कराने का आरोप लगाया है। किला क्षेत्र के स्वाले नगर में मनोहर लाल की कच्ची दीवार गिरने से चार साल की बेटी परी का एक पैर टूट गया जबकि पान कुमारी (45) और डौली (14) घायल हो गईं।