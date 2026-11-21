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नवंबर की शुरुआत से ही मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। महीने की शुरुआत में बारिश के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया था और उसके बाद तेज धूप निकलने लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जिससे तापमान गिर रहा है और रात के समय ठंड अधिक महसूस हो रही है। दिन में धूप निकलने के बावजूद अब पहले जैसी गर्माहट नहीं है और सर्दी का अहसास बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना जताई है। इस बीच शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।