Bareilly News: ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर महिला से 97,980 रुपये की साइबर ठगी

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इज्जत नगर थाना क्षेत्र के नॉर्थ सिटी एक्सटेंशन निवासी पारुल चौहान ने बताया कि उन्होंने 12 अगस्त को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर डाइनिंग टेबल बेचने के लिए विज्ञापन डाला था। इसके बाद एक व्यक्ति ने डाइनिंग टेबल खरीदने की इच्छा जताई और उनसे संपर्क किया।बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने विश्वास में ले लिया। उसने क्यूआर कोड का उपयोग कर धोखाधड़ी कर ली। ठगी का पता चलते ही महिला ने 30 मिनट के भीतर साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर पोर्टल पर भी शिकायत की गई। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कराई गई है।