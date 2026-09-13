बरेली: लाजपतनगर और किला छावनी में कम हुआ पानी, अब परेशानियों की बाढ़, लोग परेशान
बरेली के कई इलाकों में जलस्तर घटने के बावजूद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कर्मचारीनगर, लाजपतनगर और किला छावनी के मोहल्लों में शनिवार को जलस्तर कम हुआ है। हालांकि, लाजपतनगर में एक से डेढ़ फुट पानी भरा रहा। 12 बीघा क्षेत्र में भी दो से ढाई फुट जलभराव है।
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बरेली के कर्मचारीनगर, लाजपतनगर व किला छावनी के लीचीबाग, नरकुलागंज, बाकरगंज, 12 बीघा मोहल्ले में शनिवार को जलस्तर कम हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। फिलहाल, लोग अपने घरों को छोड़कर होटलों और किराये के भवनों में रह रहे हैं। इससे लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। लोगों को जलभराव से घरेलू उपकरणों के खराब होने और अब मकान की सफाई कराने की भी चिंता सता रही है।
बरेली में रिकॉर्ड बारिश के कारण किला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे लाजपतनगर, राधिका एन्क्लेव, साईं वाटिका, कृष्णा वाटिका में पांच दिन पहले साढ़े तीन फुट तक जलभराव हो गया था। नगर निगम के प्रयास के बाद अगले दो दिनों में जलस्तर कम होने पर कुछ कॉलोनियों का पानी निकाल दिया गया। लाजपतनगर में अब भी एक से डेढ़ फुट पानी भरा हुआ है।
यहां के लोग होटलों में, रिश्तेदारों के घर व किराये पर शरण लिए हुए हैं। सिर्फ ऊपरी तल पर रहने वाले लोग ही रह रहे हैं। अपने घरों की रखवाली के लिए पुरुष कॉलोनी के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं और बाइक से पहुंचकर घरों की स्थिति देख रहे हैं। ऑटो वाले भी पानी में वाहन बंद होने के डर से लोगों को घरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं।
किला छावनी क्षेत्र की कॉलोनियों में चार दिनों से पानी भरा है। 12 बीघा क्षेत्र में अब भी दो से ढाई फुट पानी है। इससे लोगों को आने-जाने में समस्या हो रही है। आसिफ व अफरोज ने बताया कि चार दिनों से यही हाल है। बच्चों को स्कूल भेजना औररोजाना के काम निपटाना मुश्किल हो गया है। लोग पैंट मोड़कर और हाथ में जूते-चप्पल लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं।
रेजीडेंसी गार्डन में चल रही सफाई
रेजीडेंसी गार्डन से पानी को एक दिन पहले ही निकाल दिया गया था का वहा पर ननगम की तरफ से सफाई कराई जा रही है। लोग अब धीरे-धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं।
खैराती बाग कब्रिस्तान में भरा गंदा पानी, कब्रों के बैठने से बढ़ी परेशानी
पुराने शहर के चक महमूद स्थित खैराती बाग कब्रिस्तान में नाले का गंदा पानी भर गया है। कब्रिस्तान के बीच से गुजर रहे नाले में गंदगी भरी पड़ी है। बारिश के दौरान नाले का पानी कब्रिस्तान में भर गया। इससे बड़ी संख्या में कब्रें बैठ गई हैं और फातिहा के लिए पहुंचने वालों को परेशानी हो रही है। कपड़े गंदे होने के साथ ही फिसलने व चोट लगने का खतरा भी बना हुआ है।
स्थानीय निवासी चंगेज खान ने बताया कि कब्रिस्तान परिसर में स्थित हजरत गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आने वाले जायरीन को भी दिक्कत हो रही है। मुतवल्ली जमील उल्ला खान, नसीर, आफताब ने बताया कि नगर आयुक्त व महापौर एक दिन मौके पर आकर कब्रिस्तान का निरीक्षण करें और नाले की सफाई व जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराएं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि इंजीनियरों को मौके पर भेजकर स्थायी समाधान कराया जाएगा।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर निगम की तरफ से प्रयास जारी है। जिन कॉलोनियों में पानी भरा है, वे निचले इलाके में हैं। इन जगहों पर पंपिंग मशीन से पानी निकासी की जा रही है। किला नदी का जलस्तर कम होने पर ही कुछ राहत मिलेगी।