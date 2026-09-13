बरेली: लाजपतनगर और किला छावनी में कम हुआ पानी, अब परेशानियों की बाढ़, लोग परेशान

खैराती बाग कब्रिस्तान में भरा गंदा पानी, कब्रों के बैठने से बढ़ी परेशानी

पुराने शहर के चक महमूद स्थित खैराती बाग कब्रिस्तान में नाले का गंदा पानी भर गया है। कब्रिस्तान के बीच से गुजर रहे नाले में गंदगी भरी पड़ी है। बारिश के दौरान नाले का पानी कब्रिस्तान में भर गया। इससे बड़ी संख्या में कब्रें बैठ गई हैं और फातिहा के लिए पहुंचने वालों को परेशानी हो रही है। कपड़े गंदे होने के साथ ही फिसलने व चोट लगने का खतरा भी बना हुआ है।



स्थानीय निवासी चंगेज खान ने बताया कि कब्रिस्तान परिसर में स्थित हजरत गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आने वाले जायरीन को भी दिक्कत हो रही है। मुतवल्ली जमील उल्ला खान, नसीर, आफताब ने बताया कि नगर आयुक्त व महापौर एक दिन मौके पर आकर कब्रिस्तान का निरीक्षण करें और नाले की सफाई व जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराएं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि इंजीनियरों को मौके पर भेजकर स्थायी समाधान कराया जाएगा।



नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर निगम की तरफ से प्रयास जारी है। जिन कॉलोनियों में पानी भरा है, वे निचले इलाके में हैं। इन जगहों पर पंपिंग मशीन से पानी निकासी की जा रही है। किला नदी का जलस्तर कम होने पर ही कुछ राहत मिलेगी।