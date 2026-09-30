Bareilly News: बंदरों ने ग्रामीण को दौड़ाया, छत से गिरकर मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 30 Sep 2026 02:06 AM IST
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बरेली। कैंट क्षेत्र के भौआपुर गांव के धर्मपाल कश्यप (39) को सोमवार शाम छत पर बंदरों ने दौड़ा दिया। इस कारण वह छत से नीचे गिरकर घायल हो गए। परिजन उनको अस्पताल लेकर गए। जहां उनकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर की कई हड्डियां टूटी मिली हैं।
पोस्टमॉर्टम हाउस पर सुभाष ने बताया कि सोमवार शाम घर में बंदरों का झुंड घुस गया था। पिता धर्मपाल उनको भगाने के लिए छत पर चले गए। इस दौरान बंदरों ने उनको दौड़ा दिया। बचने की कोशिश में वह छत से नीचे गिर गए। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। परिजन उनको अस्पताल लेकर गए। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज और हड्डियां टूटने से मौत की पुष्टि हुई है।
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परिवार की रोजी-रोटी का सहारा छिना
धर्मपाल की मौत से परिवार में मातम पसरा है। वह मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी पत्नी और चार छोटे बच्चे गमगीन हैं। परिवार की रोजी-रोटी का सहारा छिन गया।
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पोस्टमॉर्टम हाउस पर सुभाष ने बताया कि सोमवार शाम घर में बंदरों का झुंड घुस गया था। पिता धर्मपाल उनको भगाने के लिए छत पर चले गए। इस दौरान बंदरों ने उनको दौड़ा दिया। बचने की कोशिश में वह छत से नीचे गिर गए। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। परिजन उनको अस्पताल लेकर गए। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज और हड्डियां टूटने से मौत की पुष्टि हुई है।
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परिवार की रोजी-रोटी का सहारा छिना
धर्मपाल की मौत से परिवार में मातम पसरा है। वह मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी पत्नी और चार छोटे बच्चे गमगीन हैं। परिवार की रोजी-रोटी का सहारा छिन गया।
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