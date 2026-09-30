Bareilly News: नए परीक्षा भवन व वाणिज्य विभाग के सामने खड़े होंगे वाहन

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प्राचार्य ओपी राय के मुताबिक, नई व्यवस्था आज से ही लागू की जाएगी। पूर्वी गेट से आने वाले शिक्षकों, शोधार्थियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वाहन वाणिज्य विभाग के सामने खड़े किए जाएंगे। पश्चिमी गेट से आने वाले कर्मचारियों के वाहन पुरानी बैंक बिल्डिंग के सामने वाले गेट से होते हुए नए परीक्षा भवन और भौतिकी विभाग के पीछे तक जा सकेंगे।वाहन निर्धारित जगह पर ही खड़े हों इसके लिए प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्य और सुरक्षाकर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। विद्यार्थियों के लिए भी विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है। उनके वाहन निर्धारित साइकिल स्टैंडों पर ही पार्क होंगे। परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।शिक्षक व कर्मचारी बोले-नई व्यवस्था हमें स्वीकार नहींइस मामले में मंगलवार को भी शिक्षक व कर्मचारी प्राचार्य से मिले। उन्होंने नई व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई। बरेली कॉलेज शिक्षक संघ के सचिव प्रो. वीपी सिंह ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल प्रबंध समिति के सचिव से मिल चुका है। उन्होंने सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच ही गेट बंद रखने का सहमति जताते हुए प्राचार्य से वार्ता करने को कहा। इसके अलावा कोई और व्यवस्था हमें स्वीकार नहीं होगी।