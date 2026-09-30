Bareilly News: स्टेडियम में मिली इस्तेमाल की गई सिरिंज और इंजेक्शन

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मौके पर पड़ताल करने पर शौचालय के फर्श पर सिरिंज के खाली रेपर मिले। रोशनदान में 10 से अधिक इस्तेमाल की गई सिरिंज और इंजेक्शन छिपे हुए थे। शौचालय के बाहर भी फेंकी गई सिरिंज मिलें। प्रतिबंधित इंजेक्शनों का मिलना गंभीर लापरवाही है, खासकर जब सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के अभियान चला रही है। यह पहली बार नहीं है जब स्टेडियम के शौचालय में सिरिंज मिलें हैं। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।खेल परिसर में कुछ खिलाड़ियों की ओर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन की सूचना मिली है, जो बेहद चिंताजनक है। हालांकि व्यक्तिगत स्थानों पर लगातार नजर रखना संभव नहीं है, फिर भी इस मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।चंचल मिश्रा, आरएसओ