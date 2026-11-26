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मुख्य कर अधिकारी पीके द्विवेदी की अध्यक्षता में संपत्ति कर विभाग की समीक्षा में यह लापरवाही सामने आई। 21 नवंबर को सभी राजस्व निरीक्षकों, कर समाहर्ताओं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वार्डवार लक्ष्य आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद 12 कर्मचारी शून्य वसूली पर रहे। उनको हटाया है।उन्होंने बताया कि ओटीएस में अब तक 21,229 आवेदन आए हैं। इनसे 63.75 करोड़ रुपये की मांग सृजित हुई है, जबकि 19,847 भवन स्वामियों को लाभ मिला है। करीब 22.30 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी गई है, लेकिन नगर निगम के खाते में अब तक केवल 7.20 करोड़ रुपये ही पहुंचे हैं। सृजित मांग के मुकाबले वसूली करीब 11.3 प्रतिशत ही है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए नवंबर के अंत तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।