Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two people caught with 320 grams of opium

Bareilly News: 320 ग्राम अफीम संग दो लोग पकड़े

Fri, 06 Nov 2026 02:45 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Two people caught with 320 grams of opium
सिरौली । थाना पुलिस ने कैलाश गिरी बाबा रामगंगा घाट पर घेराबंदी कर बाइक सवार अफीम तस्करी के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, बाबा कैलाश गिरी रामगंगा घाट के जंगल से दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें घेरकर पकड़ लिया गया। चेकिंग के दौरान उनके पास से 200 ग्राम व 120 ग्राम अफीम बरामद हुआ।
विज्ञापन

पूछताछ में मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे निवासी आरोपी ने अपना नाम भूरा और हापुड़ के कपूरपुर के ग्राम दहाना निवासी आरोपी ने अपना नाम सुभाष सिंह बताया है। दोनों आरोपियों ने बताया कि वे सस्ते में यहां से मादक पदार्थ खरीदकर महंगे दामों में हापुड़, मेरठ में बेचते हैं। आरोपियों पर सिरौली के अलावा हापुड़ के सिकंदराराऊ, धौलाना में भी एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। सीओ मीरगंज अजय कुमार के अनुसार, आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed