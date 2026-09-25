Bareilly News: 369 ग्राम अफीम के साथ दो लोग गिरफ्तार

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पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम रफियाबाद निवासी मुनीश यादव और साकरपुर निवासी मुकेश मौर्य बताया। तलाशी के दौरान मुनीश के पास से मोबाइल फोन और मुकेश के पास से फोन के अलावा अफीम पाया गया। दोनों ने पुलिस को बताया कि वे अफीम एक अज्ञात व्यक्ति से लेकर राह चलते ट्रक चालकों को बेचते थे। आंवला के सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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भमोरा। क्षेत्र में बभियाना मोड़ से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने घेराबंदी कर बुधवार रात दो युवकों को 369 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन भी मिले। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।