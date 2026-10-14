फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two accused smugglers arrested with 890 grams of opium.

Bareilly News: 890 ग्राम अफीम के साथ दो तस्करी के आरोपी गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Two accused smugglers arrested with 890 grams of opium.
भमोरा। थाना क्षेत्र में मकरंदपुर रेलवे फाटक के पास पुलिस ने सोमवार रात चेकिंग के दौरान 890 ग्राम अफीम के साथ तस्करी के दो आरोपियों निशांत और राघव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बदायूं निवासी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनके पास से दो फोन, बाइक बरामद कर ली गई है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, वे भमोरा मार्ग पर मकरंदपुर रेलवे फाटक के पास चेकिंग कर रहे थे। शक के आधार पर रोक कर तलाशी ली गई तो उनके पास अफीम मिली। पकड़े गए आरोपितों की पहचान बदायूं के बिनावर स्थित मलिकपुर निवासी निशांत सिंह और राघव के रूप में हुई है। सीओ आवंला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed