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वरिष्ठ फिजिशियन हरपाल सिंह के अनुसार, सीओपीडी फेफड़ों की एक दीर्घकालिक बीमारी है। इसमें फेफड़ों की वायुनलियां संकरी हो जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। इससे सांस लेने और छोड़ने में परेशानी होती है। तंबाकू का सेवन और धूम्रपान इसका सबसे प्रमुख कारण है। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और पैसिव स्मोकिंग भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। युवाओं में तंबाकू उत्पादों का बढ़ता चलन ओपीडी में उनकी बढ़ती संख्या का कारण है। सीओपीडी के शुरुआती लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं, जैसे सुबह खांसी या बलगम। बाद में तेज चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगती है, जिस पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करेंधूम्रपान और तंबाकू का पूरी तरह त्याग करना सीओपीडी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रदूषण अधिक होने पर अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। बाहर निकलते समय उपयुक्त मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, नियमित व्यायाम, संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद को दिनचर्या में शामिल करें।इनसे करें बचाव- वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक प्रदूषण।- निर्माण कार्यों, सड़कों और खुले में उड़ने वाली धूल के महीन कण।- घरों में लकड़ी, कोयला, उपले और अन्य ठोस ईंधन से खाना पकाने का धुआं।- लंबे समय तक रासायनिक धुएं, गैस और धूल के संपर्क में रहना।- शारीरिक गतिविधियों में कमी और असंतुलित दिनचर्या।- बार-बार होने वाले श्वसन संक्रमण और बचपन में फेफड़ों का समुचित विकास न होना।