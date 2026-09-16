यूपी: बरेली होकर चलने वाली 10 त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी, पांच रूटों पर होगा संचालन

यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने मंगलवार को बरेली होकर लंबी दूरी की अप-डाउन 10 त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की है। इन ट्रेनों का संचालन योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता, बरौनी-अमृतसर, कोतकाला-अमृतसर, आनंद विहार-छपरा और मऊ-आंबाला के बीच किया जाएगा। इसके पहले भी चार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की गई है।

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 05085 छपरा-आनंद विहार विशेष साप्ताहिक ट्रेन छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को छपरा से दोपहर 13:05 बजे चलने के बाद वाया गोंडा, सीतापुर होकर अगले दिन तड़के 4:10 बजे बरेली आएगी और सुबह 9:40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 05086 आनंद विहार-छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन सात अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को आनंद विहार से सुबह 10:50 बजे चलने के बाद अपराह्न 3:40 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह सात बजे छपरा पहुंचेगी।05301 मऊ-अंबाला कैंट साप्ताहिक विशेष गाड़ी एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को तड़के 4:40 बजे मऊ से चलने के बाद अगले दिन शाम 5:02 बजे बरेली आएगी और अगले दिन तड़के 3:55 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी। 05302 अंबाला कैंट-मऊ साप्ताहिक विशेष गाड़ी दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अंबाला कैंट से तड़के 5:45 बजे चलने के बाद अपराह्न 3:15 बजे बरेली आएगी और अगले दिन तड़के 4:30 बजे मऊ पहुंचेगी।