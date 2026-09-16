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यूपी: बरेली होकर चलने वाली 10 त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी, पांच रूटों पर होगा संचालन

Wed, 16 Sep 2026 10:16 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 16 Sep 2026 10:16 AM IST
सार

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मंगलवार को बरेली होकर 10 त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की। ये ट्रेनें योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता, बरौनी-अमृतसर, आनंद विहार-छपरा और मऊ-अंबाला जैसे प्रमुख मार्गों पर चलेंगी। इससे त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।  

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Timetable released for 10 festival special trains passing through Bareilly
बरेली होकर गुजरेंगी कई विशेष ट्रेनें (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने मंगलवार को बरेली होकर लंबी दूरी की अप-डाउन 10 त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की है। इन ट्रेनों का संचालन योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता, बरौनी-अमृतसर, कोतकाला-अमृतसर, आनंद विहार-छपरा और मऊ-आंबाला के बीच किया जाएगा। इसके पहले भी चार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की गई है। 

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 05085 छपरा-आनंद विहार विशेष साप्ताहिक ट्रेन छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को छपरा से दोपहर 13:05 बजे चलने के बाद वाया गोंडा, सीतापुर होकर अगले दिन तड़के 4:10 बजे बरेली आएगी और सुबह 9:40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 05086 आनंद विहार-छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन सात अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को आनंद विहार से सुबह 10:50 बजे चलने के बाद अपराह्न 3:40 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह सात बजे छपरा पहुंचेगी।
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मऊ-अंबाला कैंट स्पेशल ट्रेन 
05301 मऊ-अंबाला कैंट साप्ताहिक विशेष गाड़ी एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को तड़के 4:40 बजे मऊ से चलने के बाद अगले दिन शाम 5:02 बजे बरेली आएगी और अगले दिन तड़के 3:55 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी। 05302 अंबाला कैंट-मऊ साप्ताहिक विशेष गाड़ी दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अंबाला कैंट से तड़के 5:45 बजे चलने के बाद अपराह्न 3:15 बजे बरेली आएगी और अगले दिन तड़के 4:30 बजे मऊ पहुंचेगी।

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ऋषिकेश-कोलकाता के बीच भी चलेगी विशेष गाड़ी 
04312 योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता एक्सप्रेस 16 अक्तूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को योग नगरी ऋषिकेश से रात 8:20 बजे चलने के बाद अगले दिन तड़के 4:40 बजे बरेली आएगी और तीसरे दिन सुबह आठ बजे कोलकाता पहुंचेगी। 04311 कोलकाता-योगनगरी ऋषिकेश विशेष ट्रेन 18 अक्तूबर से 22 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को कोलकाता से दोपहर 1:55 बजे चलने के बाद अगले दिन अपराह्न 4:40 बजे बरेली आएगी और रात 11:30 बजे योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी।

अमृतसर-कोलकाता विशेष ट्रेन
04624 अमृतसर-कोलकाता विशेष ट्रेन सात अक्तूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को अमृतसर से रात 8:10 बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 7:40 बजे बरेली आएगी और तीसरे दिन अपराह्न तीन बजे कोलकाता पहुंचेगी। 04623 कोलकाता-अमृतसर-विशेष ट्रेन 10 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को तड़के 4:45 बजे कोलकाता से चलने के बाद अगले दिन सुबह 9:30 बजे बरेली आएगी और रात 9:05 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

अमृतसर-कोलकाता विशेष ट्रेन
04668 अमृतसर-बरौनी विशेष ट्रेन चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को अमृतसर से रात 8:10 बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 6:52 बजे बरेली आएगी और रात 2:10 बजे बरौनी पहुंचेगी। 04667 बरौनी-अमृतसर विशेष ट्रेन छह अक्तूबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से तड़के 5:05 बजे चलने के बाद रात 12:53 बजे बरेली आएगी और अगले दिन दोपहर 1:50 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

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