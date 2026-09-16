बरेली: अपने बुने जाल में फंसा गैंगस्टर शेर अली जाफरी, शिक्षिका सितारा बी पर भी रिपोर्ट दर्ज; जानें मामला
बरेली में गैंगस्टर शेर अली जाफरी और शिक्षिका सितारा बी पर सीबीगंज थाने में न्यायालय के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जाफरी और शिक्षिका पर छात्रों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का आरोप भी है।
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बरेली के सीबीगंज में फर्जी डिग्री बांटकर करोड़ों रुपये ठगने और छात्रों का भविष्य चौपट करने के आरोपी गैंगस्टर शेर अली जाफरी अपने ही बुने जाल में फंस गया है। जाफरी और उसकी करीबी शिक्षिका सितारा बी पर न्यायालय के आदेश पर सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पहले जाफरी ने सितारा की मदद से पीड़ित छात्र पर फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने उस मुकदमे को जांच में गलत पाकर अंतिम आख्या लगा दी थी।
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इन मामलों में शेर अली जाफरी, उसके बेटे फिरोज और कई गुर्गों को जेल जाना पड़ा था। यह मुकदमे न्यायालय में आज भी विचाराधीन हैं। जब छात्रों ने शेर अली जाफरी से अपनी फीस के रुपये लौटाने को कहा तो जाफरी ने अपने कॉलेज की अध्यापिका सितारा बी की ओर से छात्रों पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस की विवेचना में मामला गलत पाया गया जिसके बाद छात्रों ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर शेर अली जाफरी व सितारा बी पर सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब पुलिस सितारा बी और शेर अली जाफरी को गिरफ्तार कर सकती है।