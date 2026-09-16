बरेली: रिकॉर्ड में 198.57 क्विंटल खाद्यान्न, मौके पर शून्य मिला स्टॉक, कोटेदार के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट

बरेली की आंवला तहसील की ग्राम पंचायत सेंधा स्थित सरकारी गल्ले की दुकान का मंगलवार को पूर्ति निरीक्षक आंवला शिखा पांडेय ने औचक निरीक्षण किया। रिकॉर्ड में 198.57 क्विंटल खाद्यान्न शेष होने के बावजूद मौके पर स्टॉक शून्य मिला। विक्रेता जसवीर स्टॉक रजिस्टर व वितरण संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं कर सका। इसको लेकर अनियमितता की आशंका है। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उसका अनुबंधपत्र निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है।

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