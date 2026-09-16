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बरेली: पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, एसएसपी ने 25 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तैनाती स्थल बदले

Wed, 16 Sep 2026 10:03 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 16 Sep 2026 10:03 AM IST
सार

बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने मंगलवार रात 25 इंस्पेक्टर और दरोगाओं का तबादला कर दिया। एसएसपी के पीआरओ अमित पांडेय फरीदपुर के थाना प्रभारी बने हैं। राधेश्याम को प्रेमनगर थाने की जिम्मेदारी मिली। प्रवीन फतेहगंज पश्चिमी के थाना प्रभारी बनाए गए।

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SSP changed the posting locations of 25 inspectors and sub-inspectors in Bareilly
एसएसपी अनुराग आर्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली जिले की पुलिस व्यवस्था में एसएसपी अनुराग आर्य ने मंगलवार आधी रात से बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने 25 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तैनाती स्थल बदल दिए हैं। लंबे समय से एसएसपी के पीआरओ रहे अमित पांडेय को फरीदपुर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, वहां से राधेश्याम को शहर के प्रेमनगर थाने का प्रभारी बनाया गया है। 

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प्रेमनगर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को किला थाने में इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर भेजा गया है। किला थाने के प्रभारी अचल कुमार को थाना प्रभारी देवरनिया बनाया गया है, जबकि देवरनिया थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी को थाना शाही के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। शाही थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह को थाना प्रभारी एएचटीयू बनाया है। 
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प्रवीन बने फतेहगंज पश्चिमी थाना प्रभारी 
प्रवीन को फतेहगंज पश्चिमी थाने का प्रभारी बनाया गया है, वह अभी तक इसी थाने में इंस्पेक्टर क्राइम रहकर ये जिम्मेदारी देख रहे थे। जोगी नवादा चौकी के प्रभारी केपी सिंह को भमोरा एसओ, थाना प्रभारी भमोरा पवन को इंस्पेक्टर फतेहगंज पूर्वी बनाया है। 
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फतेहगंज पूर्वी के थाना प्रभारी राजकुमार और शीशगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को दूसरे जिले में ट्रांसफर पर रिलीव किया गया है। पुलिस लाइन से दरोगा कर्म सिंह पाल को एसओ क्योलड़िया बनाया है। बहेड़ी कस्बा चौकी प्रभारी नीरज सिंह को थाना प्रभारी अलीगंज बनाया गया है। 
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