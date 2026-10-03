बरेली में हादसा: नकटिया नदी में बाइक समेत गिरे तीन युवक, एक की डूबकर मौत

बरेली में नकटिया नदी पर बिजली के खंभे रखकर बनाए गए अस्थायी पुल को पार करते वक्त शनिवार को रिठौरा कस्बा निवासी रवि मिश्रा बाइक सहित डूब गए। उनके साथ रिश्ते के दो भाई भी बाइक पर सवार थे। दो युवक तो सकुशल बाहर निकल आए, लेकिन रवि का शव रात आठ बजे गोताखोरों की मदद से निकाला जा सका। हादसा पहाड़गंज गांव के पास हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक, पानी का बहाव तेज होने से बिजली के खंभे दिखाई नहीं देने की वजह से यह हादसा हुआ।

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परिवार के मुताबिक, रिठौरा के मोहल्ला नई बस्ती निवासी रवि मिश्रा (25) ट्रैक्टर-ट्रॉली से कंक्रीट व मलबा ढोते थे। शनिवार को बरेली में काम निपटाने के बाद वह नए काम की तलाश में पहाड़गंज की ओर जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ ममेरे भाई पंकज और चचेरे भाई मंतोष भी थे। विज्ञापन



पहाड़गंज गांव में प्रवेश के लिए ग्रामीणों ने नकटिया नदी पर बिजली के खंभे लगाकर अस्थायी जुगाड़ कर रखा है। शॉर्टकट के चक्कर में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते हैं। तीनों जैसे ही इस अस्थायी पुल पर पहुंचे, अचानक अनियंत्रित होकर बाइक नदी में जा गिरी। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े। पंकज और मंतोष ने ग्रामीणों की ओर से फेंके गए डंडे के सहारे किसी तरह नदी से बाहर निकलकर जान बचाई, लेकिन रवि गहरे पानी में समा गए। परिवार के मुताबिक, रिठौरा के मोहल्ला नई बस्ती निवासी रवि मिश्रा (25) ट्रैक्टर-ट्रॉली से कंक्रीट व मलबा ढोते थे। शनिवार को बरेली में काम निपटाने के बाद वह नए काम की तलाश में पहाड़गंज की ओर जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ ममेरे भाई पंकज और चचेरे भाई मंतोष भी थे।पहाड़गंज गांव में प्रवेश के लिए ग्रामीणों ने नकटिया नदी पर बिजली के खंभे लगाकर अस्थायी जुगाड़ कर रखा है। शॉर्टकट के चक्कर में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते हैं। तीनों जैसे ही इस अस्थायी पुल पर पहुंचे, अचानक अनियंत्रित होकर बाइक नदी में जा गिरी। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े। पंकज और मंतोष ने ग्रामीणों की ओर से फेंके गए डंडे के सहारे किसी तरह नदी से बाहर निकलकर जान बचाई, लेकिन रवि गहरे पानी में समा गए।

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