Bareilly News: पत्नी-बच्चों के न लौटने से अवसाद में था युवक

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मोहल्ला प्रभात नगर निवासी मनोरमा ने बताया कि बेटा राहुल अपनी पत्नी रोशनी, बेटे शिवाय और बेटी पीहू के साथ मोहल्ला गुलशन नगर में केनरा बैंक के पास रहता था। उसकी शादी बिथरी चैनपुर के नरियावल गांव में 2013 में हुई थी। वह बाइपास चौराहे पर पिंक बूथ के पास पान का खोखा चलाता था। आरोप है कि वह पत्नी से क्लेश के कारण परेशान था। पत्नी दोनों बच्चों को लेकर फरवरी में मायके चली गई थी। राहुल बुलाने के लिए कई बार अपनी ससुराल गया लेकिन नहीं आई। इससे वह अवसाद में आ गया। एक सप्ताह पहले लापता हो गया। तलाशने पर भी नहीं मिला तो नवाबगंज थाने में सात सितंबर को तहरीर दी थी।हाथ पर लिखे नाम से हुई पहचानमनोरमा ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर पोस्टमॉर्टम हाउस गईं। वहां बेटे के कपड़े और हाथ पर लिखे नाम को देखकर पहचान की। राहुल के बाएं हाथ पर पत्नी बेटे व बेटी और हाथ पर मां का नाम लिखा था। गले में धागा और शरीर पर काली पैंट-टीशर्ट थी। मनोरमा ने बहू पर राहुल को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।वर्जन,राहुल सात दिन से लापता था। मां मनोरमा देवी ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले की जांच की जा रही है। - नीलेश मिश्रा, सीओ नवाबगंज