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Bareilly News: मंदिर की नींव खोदवाने पर वाल्मीकि समाज ने किया विरोध

Mon, 09 Nov 2026 11:33 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 09 Nov 2026 11:33 PM IST
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The Valmiki community protested against the excavation for the temple's foundation.
फतेहगंज पूर्वी। कस्बे के बाग वाले मंदिर परिसर के बाहर मंदिर समिति के सदस्यों ने नींव खोदवाई। नई बस्ती के वाल्मीकि समाज ने इसका विरोध किया। मंदिर के संरक्षक अवनीश गुप्ता ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर गई पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की। पुलिस बल को भी सोमवार सुबह तैनात किया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर के बाहर कुछ जगह उन लोगों की है, जिसपर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित की जानी है। वहीं, मंदिर समिति के सदस्यों के मुताबिक, यह जगह उनके पुरखों की है। वाल्मीकि समाज के लोग कब्जा करना चाहते हैं। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि मंदिर के खेत की पैमाइश हो चुकी है।पुलिस ने मौके पर जाकर लोगों को शांत कराया था।
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