फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   The system of making the body healthy is sick

Bareilly News: शरीर स्वस्थ बनाने की व्यवस्था बीमार

Mon, 31 Aug 2026 02:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 31 Aug 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
The system of making the body healthy is sick
बरेली। स्मार्ट सिटी में लोगों के शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बनाई गईं ओपन जिम में व्यवस्था ही बीमार है। अव्यवस्थाओं के चलते गांधी उद्यान, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) में बने ओपन जिम अपनी उपयोगिता खो रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति यहां व्यायाम करने जाता है तो उसको चोट लगने का खतरा बना रहता है।
विज्ञापन

अवंतीबाई लोधी कॉलेज में ओपन जिम के उपकरण घास और झाड़ियों से घिर चुके हैं। यहां दिनभर पशु चरते दिखाई देते हैं। जिम की मशीनों में जंग लग गया है। कई तो टूट भी चुकी हैं। यहां सांप व अन्य जीवों का खतरा रहता है। इस वजह से लोग इस ओर आते ही नहीं।
विज्ञापन

जीआईसी में मौजूद ओपन जिम की भी कई मशीनें टूट गई हैं। यहां लगाई गईं मशीनों का पेंट भी छूट चुका है। कई उपकरण नीचे से टूट रहे हैं। कई टेढ़े हो गए हैं। इस वजह से अभ्यास के दौरान चोट लगने का डर रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गांधी उद्यान में मौजूद ओपन जिम भी बदहाली का शिकार है। यहां व्यायाम के लिए लगाए गए कई उपकरण टूट चुके हैं। कई मशीनों के ऊपरी हिस्से गायब हैं तो कई मशीनें नीचे से टूट गई हैं। इस वजह से लोगों को परेशानी होती है।
वर्जन :
ओपन जिम के खराब उपकरणों को चिह्नित करके इन्हें बदलवाया जाएगा। जहां झाड़ियां उग आई हैं, वहां भी साफ-सफाई कराई जाएगी। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed