Bareilly News: शरीर स्वस्थ बनाने की व्यवस्था बीमार

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अवंतीबाई लोधी कॉलेज में ओपन जिम के उपकरण घास और झाड़ियों से घिर चुके हैं। यहां दिनभर पशु चरते दिखाई देते हैं। जिम की मशीनों में जंग लग गया है। कई तो टूट भी चुकी हैं। यहां सांप व अन्य जीवों का खतरा रहता है। इस वजह से लोग इस ओर आते ही नहीं।जीआईसी में मौजूद ओपन जिम की भी कई मशीनें टूट गई हैं। यहां लगाई गईं मशीनों का पेंट भी छूट चुका है। कई उपकरण नीचे से टूट रहे हैं। कई टेढ़े हो गए हैं। इस वजह से अभ्यास के दौरान चोट लगने का डर रहता है।गांधी उद्यान में मौजूद ओपन जिम भी बदहाली का शिकार है। यहां व्यायाम के लिए लगाए गए कई उपकरण टूट चुके हैं। कई मशीनों के ऊपरी हिस्से गायब हैं तो कई मशीनें नीचे से टूट गई हैं। इस वजह से लोगों को परेशानी होती है।वर्जन :ओपन जिम के खराब उपकरणों को चिह्नित करके इन्हें बदलवाया जाएगा। जहां झाड़ियां उग आई हैं, वहां भी साफ-सफाई कराई जाएगी। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त