बरेली: युवक की आत्महत्या के बाद थाने के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन, तीन नामजद समेत अज्ञात पर रिपोर्ट

तीन नामजद समेत अज्ञात पर रिपोर्ट

कस्बा चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक जसवीर सिंह की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है। इसमें बीसलपुर रोड निवासी रामकुमार को नामजद किया गया है। शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा के रेहरा गांव निवासी रमेश और बरेली के भमोरा क्षेत्र के देवचरा गांव निवासी केसरी लाल भी नामजद अभियुक्तों में शामिल हैं। इनके अलावा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच उपनिरीक्षक तरुण कुमार को सौंपी गई है।



परिजनों ने पुलिस कार्यशैली पर उठाए सवाल

मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि यह कदम आरोपियों को बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।