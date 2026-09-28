Bareilly News: पांच अक्तूबर को होगी अग्निवीर क्लर्क भर्ती की दौड़

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रैली में हरदोई, पीलीभीत, सीतापुर, बरेली, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, संभल, शाहजहांपुर और श्रावस्ती के अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज तिथि, समय और रैली स्थल के अनुसार निर्धारित समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।सेना की ओर से अभ्यर्थियों को भर्ती अधिसूचना में निर्धारित सभी मूल दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेजों की जांच और भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को दलालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में मदद या चयन कराने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के झांसे में न आने और किसी को भी रुपये न देने की अपील की गई है।