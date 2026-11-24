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अब तक शाहजहांपुर रोड स्थित नकटिया के पास किराये के भवन में आरटीओ कार्यालय संचालित हो रहा है। यह रिहायशी इलाका है। कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में बिचौलियों ने अतिक्रमण कर अस्थायी व स्थायी ठिकाने बना लिए हैं। फोटो स्टेट की दुकानों की आड़ में ये परिवहन सेवाओं संबंधी काम कराने का ठेका लेते हैं। नव निर्मित भवन के आसपास आबादी नहीं है। बरेली-दिल्ली हाईवे स्थित इस स्थान पर अतिक्रमण भी नहीं है। आरटीओ कार्यालय के पास ही सीबीगंज थाने के नए भवन का निर्माण चल रहा है।ऐसे में पुराने कार्यालय के बाहर ठिकाना बनाए बिचौलियाें ने परसाखेड़ा स्थित नव निर्मित भवन के आसपास ठिकाने की तलाश शुरू कर दी है। सोमवार को नकटिया स्थित कार्यालय के बाहर बिचौलियों की संख्या कम रही। कुछ ने यहां से अपना सामान समेट लिया है। आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि शिफ्टिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। बुधवार से सभी अधिकारी नए भवन में बैठेंगे और यहीं से सभी कार्यों का संचालन होगा। कार्यालय के बाहर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा।