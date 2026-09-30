Bareilly News: खाद्य सुरक्षा विभाग को पता ही नहीं जिले में कितने हुक्का बार

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हाईकोर्ट के आदेश में निर्धारित स्मोकिंग एरिया में भी हुक्का बार संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने जिले में संचालित हुक्का बार की जानकारी जुटाने और उनकी जांच कराने की तैयारी की है। विज्ञापन

जिले में हुक्का बार को लेकर विभागीय स्तर पर रिकॉर्ड अपडेट न होने से निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब प्रशासन की जांच में यह स्पष्ट होगा कि शहर में कितने हुक्का बार चल रहे हैं और इनमें निर्धारित नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इस बाबत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि उनके पास जानकारी नहीं है कि जिले में कितने हुक्का बार संचालित हो रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन

हाईकोर्ट के आदेश में निर्धारित स्मोकिंग एरिया में भी हुक्का बार संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने जिले में संचालित हुक्का बार की जानकारी जुटाने और उनकी जांच कराने की तैयारी की है।जिले में हुक्का बार को लेकर विभागीय स्तर पर रिकॉर्ड अपडेट न होने से निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब प्रशासन की जांच में यह स्पष्ट होगा कि शहर में कितने हुक्का बार चल रहे हैं और इनमें निर्धारित नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इस बाबत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि उनके पास जानकारी नहीं है कि जिले में कितने हुक्का बार संचालित हो रहे हैं।

बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के हुक्का बार के संचालन को लेकर दिए गए आदेश के बाद जिले में भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हैरानी की बात यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के पास जिले में संचालित हुक्का बार की संख्या का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। विभाग की ओर से वर्ष 2024 से पहले हुक्का बार के लिए एनओसी जारी किए जाने की बात सामने आई है।