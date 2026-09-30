फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   The Food Safety Department is unaware of how many hookah bars exist in the district.

Bareilly News: खाद्य सुरक्षा विभाग को पता ही नहीं जिले में कितने हुक्का बार

Wed, 30 Sep 2026 02:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
The Food Safety Department is unaware of how many hookah bars exist in the district.
बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के हुक्का बार के संचालन को लेकर दिए गए आदेश के बाद जिले में भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हैरानी की बात यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के पास जिले में संचालित हुक्का बार की संख्या का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। विभाग की ओर से वर्ष 2024 से पहले हुक्का बार के लिए एनओसी जारी किए जाने की बात सामने आई है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट के आदेश में निर्धारित स्मोकिंग एरिया में भी हुक्का बार संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने जिले में संचालित हुक्का बार की जानकारी जुटाने और उनकी जांच कराने की तैयारी की है।
विज्ञापन

जिले में हुक्का बार को लेकर विभागीय स्तर पर रिकॉर्ड अपडेट न होने से निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब प्रशासन की जांच में यह स्पष्ट होगा कि शहर में कितने हुक्का बार चल रहे हैं और इनमें निर्धारित नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इस बाबत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि उनके पास जानकारी नहीं है कि जिले में कितने हुक्का बार संचालित हो रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed