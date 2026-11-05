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16:30 घंटे तक चली नीलामी 283 आवेदकों ने लगाई बोली

Thu, 05 Nov 2026 02:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:59 AM IST
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The auction lasted until 16:30 hours; 283 applicants placed bids.
बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की रामगंगानगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना की संपत्तियों की नीलामी मंगलवार दोपहर 12 बजे शुरू हुई और बुधवार तड़के 4:30 बजे तक चली। इसमें रिकॉर्ड 283 आवेदकों ने बोली लगाई। 106 भूखंडों के आवंटन से बीडीए को 125 करोड़ रुपये की आय हुई।
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नीलामी में कुल 438 (371 व्यावसायिक और 67 आवासीय) भूखंड शामिल किए गए थे। आवासीय श्रेणी में 172 व व्यावसायिक श्रेणी में 111 आवेदकों ने बोली लगाई। कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते नीलामी देर रात तक जारी रही। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने बताया कि रामगंगा नगर व ग्रेटर बरेली योजनाओं की बेहतर कनेक्टिविटी निवेशकों के आकर्षण की प्रमुख वजह है।
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यहां 45, 30 व 18 मीटर चौड़ी सड़कें, भूमिगत बिजली लाइन, पार्क व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित हैं। आवंटियों को किस्तों में भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। एकमुश्त भुगतान पर 45 दिन में छह, 60 दिन में पांच व 90 दिन में चार फीसदी छूट दी जाएगी। नीलामी से हुई आय को शहर के सुनियोजित विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्यूरो
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