फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Terror of dogs in Shergarh; nine people injured

Bareilly News: शेरगढ़ में कुत्तों का आतंक, नौ लोगों को किया घायल

Wed, 04 Nov 2026 02:51 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Terror of dogs in Shergarh; nine people injured
शेरगढ़। क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अलग-अलग गांवों में नौ लोगों को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। इनमें महिलाएं और छोटे बच्चे अधिक शामिल हैं। घायलों में कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बरेली रेफर किया गया है।
विज्ञापन

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, जुआ जवाहरपुर गांव में 60 वर्षीय मकबूल अहमद, 42 वर्षीय हीरा कली और अनवार खान को कुत्तों ने काटा। हीरा कली को पैर और हाथ में चोट आई, जबकि मकबूल और अनवार के पैर जख्मी हुए। मवई काजियान में 55 वर्षीय देवकी और नौ वर्षीय अरविंद कुमार भी कुत्तों के शिकार हुए। देवकी के पैर और हाथ में निशान दिखे। वहीं, अरविंद के पैर में नोचा गया। बीएसएनएल के लिए काम करने आए आलम खान, मधुकरपुर के अरविंद कुमार, कमालपुर की सात वर्षीय निधि और पांच वर्षीय गोलू भी घायल हुए। शरीफ नगर के पांच वर्षीय विनय को भी कुत्ते ने हाथ में काट लिया।
विज्ञापन

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. गजेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को नौ लोगों को कुत्ते ने काटकर घायल किया। उन्हें एआरवी (एंटी रेबिज वैक्सीन) लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed