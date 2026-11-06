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Bareilly News: कनमन के पास टेंपो पलटा, वृद्धा की मौत

Fri, 06 Nov 2026 02:52 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:52 AM IST
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Tempo overturns near Kanman; elderly woman dies
बहेड़ी। किला थाना क्षेत्र के स्वाले नगर नवदिया निवासी 75 वर्षीय नारायणी देवी की बुधवार दोपहर सड़क हादसे में मौत हो गई। उनका नाती शिवम भी घायल हो गया।
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पोस्टमाॅर्टम हाउस पर मृतका के दामाद कृष्णपाल ने बताया कि बुधवार दोपहर नारायणी देवी अपने नाती शिवम के साथ टेंपो से देवरनियां निवासी भतीजे माखन सिंह के घर दिवाली की मिठाई देने जा रही थीं। इस दौरान देवरनियां क्षेत्र में ग्राम कनमन के पास हाईवे पर टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में नारायणी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवम को हल्की चोटें आईं। देवरनियां थाना पुलिस ने शव का पोस्टमाॅर्टम कराया। पुलिस ने टेंपो कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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