जीएसटी धोखाधड़ी: बोगस फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की कर चोरी, बरेली में दो आरोपी गिरफ्तार

बरेली में बोगस फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की कर चोरी के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने उत्तराखंड और हरदोई निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहेड़ी और बारादरी थानों में दर्ज मुकदमों की जांच में इनके नाम सामने आए थे। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उनको जेल भेज दिया गया। उनके साथियों की तलाश जारी है।

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एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में हरदोई के थाना मझीला के गांव बसभेरिया बंजरिया निवासी दीपांशु तिवारी और उत्तराखंड के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड निवासी राहुल अग्रवाल शामिल हैं। दीपांशु ने बिहार के अभिषेक ठाकुर के दस्तावेज का इस्तेमाल कर ठाकुर इंटरप्राइजेज नाम की फर्जी फर्म बनाई थी। फर्म का उपयोग फर्जी बिलों के जरिये आईटीसी पास-ऑन कराने के लिए किया गया। दीपांशु के पास से दो मोबाइल फोन, दो सिमकार्ड, दो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, 1320 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस, दो डेबिट कार्ड और एक मेट्रो कार्ड बरामद हुए।पुलिस की जांच में सामने आया कि राहुल अग्रवाल ने अग्रवाल प्लाईवुड नाम की बोगस फर्म बनाकर करोड़ों रुपये के राजस्व की चोरी की। उसने अपने पैन कार्ड से फर्म बनाई और बहेड़ी में एक दुकान किराये पर ली। उत्तराखंड के किच्छा में फर्जी बिल तैयार कर आईटीसी पास-ऑन कराया जाता रहा। फर्म का खाता कानपुर के बैंक में था, जिसका संचालन राहुल करता था। राहुल के पास से एक मोबाइल फोन और दो सिमकार्ड बरामद हुए।