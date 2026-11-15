बरेली: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेधावियों को किया सम्मानित, बोले- प्रतिभाएं समाज और देश की असली पूंजी

बरेली में एमएलसी बहोरन मौर्य की ओर से रविवार को एमबी इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया। इनमें रुहेलखंड विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ नेट उत्तीर्ण, पीएचडी धारक, विभिन्न विषयों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले और सरकारी पदों पर चयनित प्रतिभाएं शामिल रहीं।

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समारोह में डेफ (मूक-बधिर) एथलीट और विशेष खिलाड़ी रिदम शर्मा, दीपिका मौर्य को एमटेक कंप्यूटर साइंस में सिल्वर मेडल और नेट 2026 उत्तीर्ण करने, भूमिका मौर्य को एमटेक कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल, सुरेंद्र पाल मौर्य को एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में नेट उत्तीर्ण करने और सोनू कुमार कुशवाहा को अंग्रेजी विषय में नेट उत्तीर्ण करने पर सम्मानित किया गया। डॉ. विनय कुमार मौर्य को कंप्यूटर साइंस में पीएचडी, डॉ. विशेष भरत गंगवार को केमिस्ट्री में पीएचडी की उपलब्धि पर सम्मान मिला।