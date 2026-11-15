Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Deputy CM Keshav Prasad Maurya honored meritorious students in Bareilly

बरेली: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेधावियों को किया सम्मानित, बोले- प्रतिभाएं समाज और देश की असली पूंजी

Sun, 15 Nov 2026 03:10 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 15 Nov 2026 03:10 PM IST
सार

बरेली में रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेधावियों को सम्मानित किया। उन्होंने मेधावियों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। 

विज्ञापन
Deputy CM Keshav Prasad Maurya honored meritorious students in Bareilly
जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम को भेंट किया राम दरबार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में एमएलसी बहोरन मौर्य की ओर से रविवार को एमबी इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया। इनमें रुहेलखंड विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ नेट उत्तीर्ण, पीएचडी धारक, विभिन्न विषयों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले और सरकारी पदों पर चयनित प्रतिभाएं शामिल रहीं।

विज्ञापन


समारोह में डेफ (मूक-बधिर) एथलीट और विशेष खिलाड़ी रिदम शर्मा, दीपिका मौर्य को एमटेक कंप्यूटर साइंस में सिल्वर मेडल और नेट 2026 उत्तीर्ण करने, भूमिका मौर्य को एमटेक कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल, सुरेंद्र पाल मौर्य को एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में नेट उत्तीर्ण करने और सोनू कुमार कुशवाहा को अंग्रेजी विषय में नेट उत्तीर्ण करने पर सम्मानित किया गया। डॉ. विनय कुमार मौर्य को कंप्यूटर साइंस में पीएचडी, डॉ. विशेष भरत गंगवार को केमिस्ट्री में पीएचडी की उपलब्धि पर सम्मान मिला।

विज्ञापन
Trending Videos

ये मेधावी भी हुए सम्मानित 
इसके अलावा रेखा मौर्य को एमएससी जूलॉजी, उदिता सक्सेना और स्वाति गंगवार को बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, सजल सक्सेना को बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, शालिनी यादव को एमएससी गृह विज्ञान, यशी भारद्वाज को एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, यामिनी चौहान को बीएससी गृह विज्ञान और अमृता पटेल को एमएससी केमिस्ट्री में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। प्रियांशी पुष्पक को बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने पर सम्मान मिला।

वहीं, हर्ष शाक्य का गणित प्रवक्ता और हेमराज मौर्य का अंग्रेजी प्रवक्ता पद पर चयन होने तथा संस्कृति चौधरी और लोकेंद्र मौर्य का एमबीबीएस में प्रवेश होने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने मेधावियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके लिए तालियां बजवाकर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक हासिल करने वाले और नेट 2026 में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समारोह में मेधावियों की उपलब्धियों को सराहा गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed