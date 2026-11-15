सर्वे: बरेली की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम, छोटे-छोटे कामों से चमका जिले का नाम

आर्थिक योगदान को बनाया जाता है आधार

पीएफएलएस सिर्फ सरकारी या निजी नौकरी को रोजगार नहीं मानता। व्यक्ति स्वरोजगार कर रहा है, परिवार की आय में योगदान दे रहा है या मजदूरी कर रहा है तो वह भी रोजगार की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि जरी-जरदोजी, कढ़ाई, छोटी दुकान, घरेलू उद्योग, कृषि और दूसरे आर्थिक कामों से जुड़े लोग भी श्रम बाजार के आंकड़ों में शामिल होते हैं।



ऐसे सामने आती है बेरोजगारी की तस्वीर

पीएफएलएस में मुख्य रूप से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनइंप्लॉयमेंट रेट जैसे संकेतकों से श्रम बाजार की स्थिति आंकी जाती है। बेरोजगारी दर श्रमबल में शामिल उन लोगों का प्रतिशत है जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम की तलाश में हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं।



जिले में पांच लाख से अधिक हैं पंजीकृत श्रमिक

श्रम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में 5,57,364 श्रमिकों का पंजीकरण विभाग में है। डेढ़ लाख के करीब असंगठित श्रमिक भी हैं। रोजगार सृजन के लिए जिले में 30 से 40 बड़े उद्योग, 500 के करीब लघु उद्योग हैं। सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों की संख्या भी 5000 के करीब है। बेरोजगारी के स्तर को कम करने में ये सहायक साबित हो रहे हैं।