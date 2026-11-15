मौसम अपडेट: बरेली में बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड, दो दिन घना कोहरा छाने की संभावना

बरेली में रविवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम रही। इससे सड़क पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा हटा तो बादल छा गए। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर दो दिन घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। बारिश भी हो सकती है। इससे ठंड बढ़ सकती है। शनिवार की सुबह भी कोहरा छाया रहा।

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मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में तापमान में प्रभावी गिरावट होगी। कोहरा भी घना होगा। उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। इसके चलते 16 से 18 नवंबर के बीच दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। ठंड और कोहरे में अचानक वृद्धि होने की संभावना है। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।