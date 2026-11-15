मौसम अपडेट: बरेली में बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड, दो दिन घना कोहरा छाने की संभावना
बरेली में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। रविवार सुबह घना कोहरा छाया। 10 बजे के बाद बादल छा गए और बूंदाबांदी हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दो दिन घना कोहरा छाने की संभावना जताई है।
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बरेली में रविवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम रही। इससे सड़क पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा हटा तो बादल छा गए। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर दो दिन घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। बारिश भी हो सकती है। इससे ठंड बढ़ सकती है। शनिवार की सुबह भी कोहरा छाया रहा।
मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में तापमान में प्रभावी गिरावट होगी। कोहरा भी घना होगा। उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। इसके चलते 16 से 18 नवंबर के बीच दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। ठंड और कोहरे में अचानक वृद्धि होने की संभावना है। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राजेंद्रनगर की हवा में बढ़ा प्रदूषण, एक्यूआई सवा सौ पार
शहर में दिवाली के बाद फिर हवा की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार राजेंद्रनगर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 130 दर्ज हुआ, जो सामान्य से अधिक है। सिविल लाइंस में यह 71 रहा। एक्यूआई के मानकों के अनुसार 0 से 50 तक हवा अच्छी, 51 से 100 तक संतोषजनक और 101 से 200 तक मध्यम श्रेणी में मानी जाती है।
इस लिहाज से सिविल लाइंस की हवा संतोषजनक श्रेणी में रही, जबकि राजेंद्रनगर का एक्यूआई मध्यम श्रेणी में दर्ज हुआ। मध्यम श्रेणी की हवा से सांस और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों को परेशानी हो सकती है। क्षेत्रीय अधिकारी चंद्रेश कुमार के मुताबिक, धूल उड़ने से हल्की धुंध की स्थिति रही। हवा की गति तेज होने पर इसके साफ होने की उम्मीद है।