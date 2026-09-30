Bareilly News: सिलाई कारीगर की नदी में डूबने से मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

खड़ौआ गांव निवासी लोकेश कुमार सीबीगंज के पस्तोर गांव में अमित कुमार की फैक्टरी में सिलाई-कढ़ाई का काम करते थे। पिता शिवचरन ने बताया कि लोकेश सोमवार सुबह आठ बजे ड्यूटी गए थे लेकिन शाम को घर नहीं लौटे। फैक्टरी संचालक अमित कुमार शाम को फैक्टरी पहुंचे तो लोकेश नहीं मिले।दरवाजा भी खुला मिला। अमित ने लोकेश के घर फोन किया तो पता लगा कि वह घर नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।मंगलवार सुबह संदेह होने पर परिवार और ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से पसतौर नदी में तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद गोताखोरों ने लोकेश का शव नदी से बाहर निकाला। लोकेश की पत्नी शांति देवी और मां कांति देवी सदमे में हैं। लोकेश ही परिवार की आजीविका चलाते थे।परिवार ने दौरा पड़ना बताई वजहएसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि परिवार ने ही पुलिस को जानकारी दी कि लोकेश को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। आशंका है कि नदी के पास ही उन्हें दौरा पड़ा और वह पानी में डूब गए।