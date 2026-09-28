Bareilly News: ई-व्हीकल का बढ़ा क्रेज, साढ़े तीन साल में बिके 21 हजार वाहन

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कार शोरूम संचालक अल्पित अग्रवाल ने बताया कि इलेक्ट्रिक कारों के प्रति ग्राहकों का रुझान बढ़ रहा है। हर साल ई-व्हीकल की बिक्री में भी इजाफा हो रहा है। कुछ साल पहले तक एक-दो गिनी-चुनी कंपनियां ही इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करती थीं, लेकिन अब लगभग सभी बड़ी कार निर्माता कंपनियां इस सेगमेंट में उतर चुकी हैं। बाजार में उपलब्ध आधुनिक ई-कारें सिंगल चार्ज पर 300 से 680 किमी तक की रेंज दे रही हैं। इससे सफर सुविधाजनक हो गया है।कार शोरूम संचालक अनमोल अग्रवाल के मुताबिक, इन वाहनों की शुरुआती कीमत 5.5 लाख रुपये है। जरूरत व लग्जरी के हिसाब से यह कीमत लगभग 28 लाख रुपये तक जाती है। लंबी दूरी की यात्रा को सुगम और चिंतामुक्त बनाने के लिए इनमें तेजी से सुधार किया गया है। अब प्रमुख पेट्रोल पंपों के अलावा देशभर के हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इससे लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने वाले वाहन चालकों को बैटरी खत्म होने की चिंता नहीं रहती। आगामी त्योहारों में अच्छा कारोबार रहने की उम्मीद है।वर्षवार वाहनों की बिक्री के आंकड़ेवर्ष पेट्रोल वाहन डीजल वाहन पेट्रोल/सीएनजी ई-व्हीकल2023 57890 5933 1968 56112024 61653 5645 2196 78382025 53533 5851 2486 61102026 26653 4819 464 2067नोट : आंकड़े परिवहन विभाग से प्राप्त। 2026 के आंकड़े 11 सितंबर तक के हैं।