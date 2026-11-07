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Bareilly News: तिहरे हत्याकांड के आरोपी सुरेश ने फिर तानी बंदूक

Sat, 07 Nov 2026 02:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:15 AM IST
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Suresh, accused in a triple murder, points his gun once again
फरीदपुर। रामगंगा कटरी के चर्चित तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश पाल सिंह तोमर उर्फ सुरेश प्रधान पर ग्राम समाज की उसी 400 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश का आरोप लगा है, जिसकी वजह से तीन लोगों की जान गई थी। सुरेश प्रधान समेत 12 नामजद और आठ अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हैं।
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गोविंदपुर के प्रशासक अजीत सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में जिक्र किया है कि 18 अक्तूबर की सुबह 11 बजे सुरेश पाल सिंह तोमर अपने बेटों विपिन सिंह व विकास सिंह, रायपुर हंस निवासी अजीत सिंह, गजसिंहपुर निवासी सूरजपाल सिंह, संजय सिंह, सुधीर सिंह, अजय सिंह, राहुल सिंह, बदायूं के सिविल लाइंस निवासी अशोक माथुर, उझानी निवासी अभिषेक, बिनावर के ऋषिपाल व आठ अन्य आरोपियों के साथ मौके पर पहुंचा।
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आरोपी हाथ में असलहे लिए थे। उन्होंने जबरन दो ट्रैक्टरों से ग्राम समाज की जमीन की जोताई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही प्रशासक अजीत सिंह अपने भाई व सहयोगी के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों को जोताई करने से मना किया। दबंगों ने उन्हें गालियां और जान से मारने की धमकी दी। ग्राम प्रशासक ने तत्काल तहसील के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी असलहे लहराते हुए भाग गए। पुलिस ने मौके से आरोपियों द्वारा छोड़ा गया हैरो बरामद किया है।
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